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20.06.2023  08:40   Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли Харківської області сталися пожежі

Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема, під ворожим вогнем перебували: Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лютівка, Івашки та інші населені пункти.
 
Внаслідок ворожих обстрілів біля сіл. Ківшарівка та Глушківка Куп'янського району сталися лісові пожежі.
 
У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння, сталася пожежа.
 
Крім цього зазначається, що у м. Ізюм під час спалювання сміття на власному подвір'ї здетонував вибуховий предмет. Поранення зазнав чоловік 52 років. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.
 
На березі річки в с. Оскіл Ізюмського району на протипіхотній міні підірвався 32-річний чоловік. Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині поліцейські склали адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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