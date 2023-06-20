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20.06.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині поліцейські склали адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху

Минулої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1226 повідомлень від громадян.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1600 транспортних засобів.
 
Правоохоронці склали 9 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.
 
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1600 транспортних засобів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали Харківську область.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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