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20.06.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині горів будинок: жінку не вдалося врятувати

Пожежа виникла у селищі міського типу Нова Водолага.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
Повідомляється, що 20 червня о 5:48 рятувальникам надійшла інформація про пожежу.
 
До місця виклику було направлено 1 відділення рятувальників 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 відділення зведеного загону ГУ ДСНС України у Луганській області.
 
На момент їх прибуття горів внутрішній простір літньої кухні, частково перекриття та покриття і вогонь вже поширився на дровник, який був розташований поряд. Площа пожежі склала 100 м.кв.
Рятувальники подали в осередок пожежі два пожежних ствола. 
 
О 06 год. 12 хв. вогонь вдалося локалізувати, а вже о 10 год. 37 хв. повністю ліквідувати. Під час гасіння пожежі з будинку було винесено непритомну жінку 1940 року народження, яка померла під час реамування її медиками швидкої медичної допомоги.
 
За попередніми даними  ймовірні причини виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем або коротке замкнення електромережі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав. що на Харківщині горів приватний будинок: загинув чоловік.
 
Источник:   Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харків
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