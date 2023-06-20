20.06.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині горів будинок: жінку не вдалося врятувати

Пожежа виникла у селищі міського типу Нова Водолага.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

Повідомляється, що 20 червня о 5:48 рятувальникам надійшла інформація про пожежу.

До місця виклику було направлено 1 відділення рятувальників 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 відділення зведеного загону ГУ ДСНС України у Луганській області.

На момент їх прибуття горів внутрішній простір літньої кухні, частково перекриття та покриття і вогонь вже поширився на дровник, який був розташований поряд. Площа пожежі склала 100 м.кв.

Рятувальники подали в осередок пожежі два пожежних ствола.

О 06 год. 12 хв. вогонь вдалося локалізувати, а вже о 10 год. 37 хв. повністю ліквідувати. Під час гасіння пожежі з будинку було винесено непритомну жінку 1940 року народження, яка померла під час реамування її медиками швидкої медичної допомоги.

За попередніми даними ймовірні причини виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем або коротке замкнення електромережі.