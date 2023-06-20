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20.06.2023  10:50   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківської області

Минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації завдавали удари по населеним пунктам Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння.
 
Біля селищ Ківшарівка та Глушківка Куп'янського району сталися лісові пожежі.
 
Протягом доби росіяни обстрілювали села Гур'їв Козачок, Уди, Козача Лопань, Липці, Стариця, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Івашки та інші.
 
Харківська область
 
За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.
 
Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу в Харківській області знешкодили 127 одиниць ворожих мін.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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