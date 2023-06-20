20.06.2023 10:30 Віталій Хінєвіч

За добу в Харківській області знешкодили 127 одиниць ворожих мін

За минулу добу 19 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8,8 га території, з них 2700 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 12,8 км ліній електропередач.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Роботы проводились у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області. Саперами виявлено та знешкоджено 127 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 163 саперів та 64 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки ДСНС обстежили близько 2789 га території, 277 км автомобільних доріг, 1958 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 64 тис. 203 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині горів приватний будинок: загинув чоловік.