За добу в Харківській області знешкодили 127 одиниць ворожих мін

За минулу добу 19 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8,8 га території, з них 2700 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 12,8 км ліній електропередач.
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Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.
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