20.06.2023 10:15 Віталій Хінєвіч
На Харківщині почали відновлювати ще один міст
Розпочато роботи з капітального відновлення 9 мосту в Харківській області. Виконуються роботи з демонтажу пошкодженої конструкції та влаштовуються будівельні майданчики.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Штучна споруда була зруйнована у лютому 2022 року. Відновлення мосту полегшить логістичне та військове сполучення з Донецькою областю, а також спростить маршрут для мирного населення.
Задля нормальної логістики в Харківській області проводяться роботи з капітального відновлення 9 зруйнованих мостів. На деяких об‘єктах вже влаштовуємо опори та прогонові будови споруд.
Загалом, в результаті повномасштабного військового вторгнення, у Харківській області було зруйновано 25 мостів, які перебувають на балансі Служби відновлення. Дорожники забезпечили проїзд 23 тимчасовими переправами.
Також триває експлуатаційне утримання мостів і шляхопроводів Харківщини. Роботи виконуються на 7 спорудах, щоб забезпечити безперебійний та безпечний проїзд.
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