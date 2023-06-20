20.06.2023 10:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині почали відновлювати ще один міст

Розпочато роботи з капітального відновлення 9 мосту в Харківській області. Виконуються роботи з демонтажу пошкодженої конструкції та влаштовуються будівельні майданчики.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Штучна споруда була зруйнована у лютому 2022 року. Відновлення мосту полегшить логістичне та військове сполучення з Донецькою областю, а також спростить маршрут для мирного населення.

Задля нормальної логістики в Харківській області проводяться роботи з капітального відновлення 9 зруйнованих мостів. На деяких об‘єктах вже влаштовуємо опори та прогонові будови споруд.

Загалом, в результаті повномасштабного військового вторгнення, у Харківській області було зруйновано 25 мостів, які перебувають на балансі Служби відновлення. Дорожники забезпечили проїзд 23 тимчасовими переправами.

Також триває експлуатаційне утримання мостів і шляхопроводів Харківщини. Роботи виконуються на 7 спорудах, щоб забезпечити безперебійний та безпечний проїзд.