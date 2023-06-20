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20.06.2023  10:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині почали відновлювати ще один міст

Розпочато роботи з капітального відновлення 9 мосту в Харківській області. Виконуються роботи з демонтажу пошкодженої конструкції та влаштовуються будівельні майданчики.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Штучна споруда була зруйнована у лютому 2022 року. Відновлення мосту полегшить логістичне та військове сполучення з Донецькою областю, а також спростить маршрут для мирного населення. 
 
Задля нормальної логістики в Харківській області проводяться роботи з капітального відновлення 9 зруйнованих мостів. На деяких об‘єктах вже влаштовуємо опори та прогонові будови споруд. 
 
Загалом, в результаті повномасштабного військового вторгнення, у Харківській області було зруйновано 25 мостів, які перебувають на балансі Служби відновлення. Дорожники забезпечили проїзд 23 тимчасовими переправами. 
 
Також триває експлуатаційне утримання мостів і шляхопроводів Харківщини. Роботи виконуються на 7 спорудах, щоб забезпечити безперебійний та безпечний проїзд.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що тролейбуси у Харкові змінять маршрут: подробиці.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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