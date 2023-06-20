20.06.2023 17:44 Рита Парфенова

Двоє підлітків втекли з дитячого будинку на Харківщині

Неповнолітніх втікачів з дитбудинку поліцейські розшукали у метр Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

20 червня о 08:30 до поліції звернувся житель села Бунакове Лозівської територіальної громади. Він повідомив про зникнення з дитячого будинку сімейного типу двох хлопців 15 та 16 років. Чоловік розповів, що коли лягали спати, діти були вдома, а вранці вони вже зникли. Він одразу звернувся по допомогу до поліції.



В ході розшукових заходів було встановлено, що неповнолітні перебували в місті Первомайський та, можливо, сіли на електричку. Працівники Лозівського районного відділу поліції орієнтували сусідні відділи поліції по всіх можливих напрямках руху хлопців.



Вже о 09:50 працівники відділу поліції в метрополітені виявили дітей у вестибюлі станції метро «Південний вокзал» у місті Харків. Жодних подій кримінального характеру з ними не сталося.



Працівники Лозівського районного відділу поліції поїхали до міста Харків, щоб забрати дітей та повернути їх опікунам.



Надалі з хлопцями та опікунами буде проведено профілактичну бесіду.

Раніше РЕДПОСТ писав, що зниклого жителя Сумської області розшукали на Харківщині.