20.06.2023 19:22 Рита Парфенова

На газопроводі Харкова замінили вузол, який прослужив понад 60 років

Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили застарілу засувку на підземному розподільному газопроводі діаметром 200 мм у Шевченківському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Як повідомили в компанії, старий пристрій прослугував понад 60 років і не відповідав сучасним вимогам.



«Модернізація мереж вдосконалить роботу системи, яка забезпечує газопостачання в кількох прилеглих районах. Роботи з реконструкції газових мереж виконуються в рамках підготовки до опалювального сезону. Завдяки цьому харків’яни забезпечені теплом та безперебійним газопостачанням», - зазначили в компанії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ТЕЦ-5 завершила поточні ремонти і має намір якнайшвидше відновити гаряче водопостачання мешканцям Харківщини.