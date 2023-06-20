На газопроводі Харкова замінили вузол, який прослужив понад 60 років

Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили застарілу засувку на підземному розподільному газопроводі діаметром 200 мм у Шевченківському районі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.
Як повідомили в компанії, старий пристрій прослугував понад 60 років і не відповідав сучасним вимогам.
«Модернізація мереж вдосконалить роботу системи, яка забезпечує газопостачання в кількох прилеглих районах. Роботи з реконструкції газових мереж виконуються в рамках підготовки до опалювального сезону. Завдяки цьому харків’яни забезпечені теплом та безперебійним газопостачанням», - зазначили в компанії.
Раніше РЕДПОСТ писав, що ТЕЦ-5 завершила поточні ремонти і має намір якнайшвидше відновити гаряче водопостачання мешканцям Харківщини.
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