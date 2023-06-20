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20.06.2023  19:22   Рита Парфенова

На газопроводі Харкова замінили вузол, який прослужив понад 60 років

Фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили застарілу засувку на підземному розподільному газопроводі діаметром 200 мм у Шевченківському районі.

У Харкові на підземному газопроводі замінили застарілу засувку

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Як повідомили в компанії, старий пристрій прослугував понад 60 років і не відповідав сучасним вимогам.  

«Модернізація мереж вдосконалить роботу системи, яка забезпечує газопостачання в кількох прилеглих районах. Роботи з реконструкції газових мереж виконуються в рамках підготовки до опалювального сезону. Завдяки цьому харків’яни забезпечені теплом та безперебійним газопостачанням», - зазначили в компанії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ТЕЦ-5 завершила поточні ремонти і має намір якнайшвидше відновити гаряче водопостачання мешканцям Харківщини.

Источник:   ХМР
 Тэги:  газ, харків
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