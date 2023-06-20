Ігор Терехов обговорив відновлення Харкова на конференції у Великій Британії

Харківський міський голова Ігор Терехов взяв участь у Конференції з реконструкції України, яка проходить у Великій Британії
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на міськраду, на коференції мер Харкова обговорив механізми ефективного залучення громади до проєктів відновлення міста та залучення інвестицій на їх реалізацію у Великій Британії.
У заході взяли участь віце-прем'єр-міністр України Олександр Кубраков та помічник Генерального секретаря ООН Деніз Браун. Мер Харкова озвучив п'ять пілотних проєктів, над якими працюють у рамках створення нового Генерального плану розвитку міста.
За словами Ігоря Терехова, перший проєкт - це «Спадщина», і його мета - відновити центральну частину міста.
«Ми хочемо перетворити площу Свободи на зручний громадський простір, центральну вулицю міста - на зелену пішохідну вулицю з велосипедним рухом. Також у місті будуть створені пішохідні райони», - зазначив Ігор Терехов.
Мер повідомив, що мета другого проєкту - «Промисловість» - полягає в тому, щоб побудувати сучасний, екологічно чистий завод, пов'язаний з енергетичною галуззю, на території одного з колишніх заводів. Проєкт «Житло» передбачає будівництво енергоефективних, автономних та безпечних будівель, а проєкт «Наукове сусідство» - створення сучасного багатофункціонального району на території колишнього ринку.
«Це буде науковий парк з лабораторіями, житловими будинками, магазинами, інфраструктурою для відпочинку, спрямований на розвиток молоді, стартапів, IT-галузі. Сам ринок теж буде збережений, але у меншому вигляді», - наголосив мер Харкова.
Також Ігор Терехов повідомив, що у рамках проєкту «Річки» в місті створять сучасні зони відпочинку, пішохідні та велодоріжки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові працюють над створенням нового Генерального плану разом із архітектором Норманом Фостером.
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