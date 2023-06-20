    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов обговорив відновлення Харкова на конференції у Великій Британії
20.06.2023  20:36   Рита Парфенова

Ігор Терехов обговорив відновлення Харкова на конференції у Великій Британії

Харківський міський голова Ігор Терехов взяв участь у Конференції з реконструкції України, яка проходить у Великій Британії


city.kharkiv.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на міськраду, на коференції мер Харкова обговорив механізми ефективного залучення громади до проєктів відновлення міста та залучення інвестицій на їх реалізацію у Великій Британії.

У заході взяли участь віце-прем'єр-міністр України Олександр Кубраков та помічник Генерального секретаря ООН Деніз Браун. Мер Харкова озвучив п'ять пілотних проєктів, над якими працюють у рамках створення нового Генерального плану розвитку міста.

За словами Ігоря Терехова, перший проєкт - це «Спадщина», і його мета - відновити центральну частину міста.

«Ми хочемо перетворити площу Свободи на зручний громадський простір, центральну вулицю міста - на зелену пішохідну вулицю з велосипедним рухом. Також у місті будуть створені пішохідні райони», - зазначив Ігор Терехов.
Мер повідомив, що мета другого проєкту - «Промисловість» - полягає в тому, щоб побудувати сучасний, екологічно чистий завод, пов'язаний з енергетичною галуззю, на території одного з колишніх заводів. Проєкт «Житло» передбачає будівництво енергоефективних, автономних та безпечних будівель, а проєкт «Наукове сусідство» - створення сучасного багатофункціонального району на території колишнього ринку.

«Це буде науковий парк з лабораторіями, житловими будинками, магазинами, інфраструктурою для відпочинку, спрямований на розвиток молоді, стартапів, IT-галузі. Сам ринок теж буде збережений, але у меншому вигляді», - наголосив мер Харкова.

Також Ігор Терехов повідомив, що у рамках проєкту «Річки» в місті створять сучасні зони відпочинку, пішохідні та велодоріжки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові працюють над створенням нового Генерального плану разом із архітектором Норманом Фостером.

Источник:   ХМР
 Тэги:  ігор терехов, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.06 Влада «Ви всі однаково важливі для нас!»: Ігор Терехов звернувся до ВПО та біженців 20.06 Освіта "На розсуд батьків", - Ігор Терехов розповів про умови для комбінованої форми навчання 20.06 Суспільство Ігор Терехов повідомив про нову хвилю повернення харків'ян до міста
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 