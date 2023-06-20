20.06.2023 20:36 Рита Парфенова

Ігор Терехов обговорив відновлення Харкова на конференції у Великій Британії

Харківський міський голова Ігор Терехов взяв участь у Конференції з реконструкції України, яка проходить у Великій Британії



city.kharkiv.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на міськраду, на коференції мер Харкова обговорив механізми ефективного залучення громади до проєктів відновлення міста та залучення інвестицій на їх реалізацію у Великій Британії.



У заході взяли участь віце-прем'єр-міністр України Олександр Кубраков та помічник Генерального секретаря ООН Деніз Браун. Мер Харкова озвучив п'ять пілотних проєктів, над якими працюють у рамках створення нового Генерального плану розвитку міста.



За словами Ігоря Терехова, перший проєкт - це «Спадщина», і його мета - відновити центральну частину міста.



«Ми хочемо перетворити площу Свободи на зручний громадський простір, центральну вулицю міста - на зелену пішохідну вулицю з велосипедним рухом. Також у місті будуть створені пішохідні райони», - зазначив Ігор Терехов.

Мер повідомив, що мета другого проєкту - «Промисловість» - полягає в тому, щоб побудувати сучасний, екологічно чистий завод, пов'язаний з енергетичною галуззю, на території одного з колишніх заводів. Проєкт «Житло» передбачає будівництво енергоефективних, автономних та безпечних будівель, а проєкт «Наукове сусідство» - створення сучасного багатофункціонального району на території колишнього ринку.



«Це буде науковий парк з лабораторіями, житловими будинками, магазинами, інфраструктурою для відпочинку, спрямований на розвиток молоді, стартапів, IT-галузі. Сам ринок теж буде збережений, але у меншому вигляді», - наголосив мер Харкова.



Також Ігор Терехов повідомив, що у рамках проєкту «Річки» в місті створять сучасні зони відпочинку, пішохідні та велодоріжки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові працюють над створенням нового Генерального плану разом із архітектором Норманом Фостером.