Прогноз погоди у Харкові на 21 червня

Дощ із грозою, проте він закінчиться ще до ранку, та весь залишок дня пройде без опадів. На нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері.
У середу, 21 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Із цього дня наступала пора літніх гроз.
Примітили у давнину, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду.
Також цього дня звертали увагу на росу: якщо багато роси, то урожай буде хорошим.
Багато що у вас може виходити як би само собою. Справи будуть вдаватися, завдання та проблеми – знаходити несподіване витончене рішення.
Дощ із грозою, проте він закінчиться ще до ранку, та весь залишок дня пройде без опадів. На нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері.
День літнього сонцестояння припадає на 21 червня, як і будь-які інші роки, крім високосних.
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