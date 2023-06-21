21.06.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 червня

Дощ із грозою, проте він закінчиться ще до ранку, та весь залишок дня пройде без опадів. На нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 25%. Температура повітря +17°...+23°C (відчувається як +18°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +27°...+28°C (відчувається як +27°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +26°...+22°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У середу, 21 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Народні прикмети

Із цього дня наступала пора літніх гроз.

Примітили у давнину, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду.

Також цього дня звертали увагу на росу: якщо багато роси, то урожай буде хорошим.