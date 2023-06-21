Гороскоп на 21 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Багато що у вас може виходити як би само собою. Справи будуть вдаватися, завдання та проблеми – знаходити несподіване витончене рішення.
Овну практично нічого не треба робити для того, щоб завоювати прихильність оточуючих – вони і так будуть на його боці. У роботі, у бізнесі, у дружбі, у коханні Овен користуватиметься підвищеним попитом! Зірки радять йому витратити цей день на те, щоби налагодити нові контакти, заручитися чиєюсь підтримкою, влитися в колектив, просунути проект, попросити когось щось зробити чи не робити. Ідеї Овна виглядатимуть привабливо, а слова – переконливо, тож він може розраховувати на потрібний результат.
Цей день Тельцю варто присвятити обдумуванню найскладніших завдань та будівництву планів на майбутнє – це виходитиме у нього найкраще. А ось реалізація проектів може відбуватися не так гладко, тому Тельцю не варто навіть братися за важливі справи. День наділяє його вмінням аналізувати, а також вибудовувати складні, хитромудрі схеми. Завдяки цьому, Телець здатний знайти вирішення будь-якої проблеми, а його плани на майбутнє будуть ґрунтовними, глобальними та надійними, як Велика Китайська стіна.
Найбільший успіх у будь-яких справах Близнюкам принесе співпраця з оточуючими. В принципі, вони можуть діяти і самостійно, на свій страх і ризик, проте злагоджені дії в команді стануть добрим стимулом і дозволять їм досягти свого швидше і з найкращим результатом. Взагалі, всього найкращого Близнюкам варто чекати від людей, які знаходяться навколо: не виключено, що хтось із них підкине цікаву думку, дасть цінну пораду чи поділиться позитивними новинами!
Гороскоп Рака обіцяє успіх у справах, проте «винною» у цьому буде аж ніяк не сліпа удача. Зірки наділяють Рака рішучістю, активністю та ще цілим набором якостей, які дозволять йому з успіхом долати перепони та братися практично за будь-які справи. Навіть дуже ненадійні та заплутані проекти можуть виявитися Раку по плечу. А все тому, що він точно знатиме відповідь на два питання: що треба робити і головне – як.
Зірки попереджають Лева про те, що між ним та його планами можуть стати перешкоди, і ім'я цих перешкод – Лінь та Пасивність. Пробуксовки здатні утворюватися навіть там, де їх, здавалося б, не може бути: питання, які, як Лев думав, вже вирішені, здатні обернутися несподіваною стороною і вимагати нових зусиль. Втім, це зовсім не означає, що його плани зазнають краху. Просто Леву доведеться витратити на виконання будь-яких завдань набагато більше часу та енергії, ніж зазвичай.
Якщо Діва не все вийде, то винна в цьому буде виключно вона сама. День віщує їй хороші можливості, проте Діва може не повною мірою ними скористатися або взагалі пройти повз. Крім того, є ймовірність того, що Діва здатна наступити на старі граблі, повторивши помилку, яку колись вже робила. Щоб день виявився продуктивним, Діві не слід розслаблятися. Запорука її успіху – уважність у справах, енергійність та настрій на позитив.
Терези будуть відмінним дипломатом і при бажанні зможуть порозумітися з ким завгодно – і з колегами, і з друзями, і з начальством, і навіть з незнайомими людьми. Тож якщо у них накопичилися до якоїсь людини делікатні запитання чи претензії, зірки радять їм не відкладати розмови на другий день. Терези зможуть донести свої почуття і думки до співрозмовника і можуть на те, що їх правильно зрозуміють.
Скорпіонові буде болісно важко довести будь-яку справу до кінця, проте ще важче йому буде за цю справу взятися: його гороскоп передбачає розсіяність та розслаблення. Якщо ж справи вимагатимуть від Скорпіона втручання, він може затягувати їх до нескінченності. Встати по будильнику, не запізнитися на зустріч, зробити прибирання - всі ці звичайні справи здаватимуться Скорпіонові непотрібними або вимагати невиправдано великих зусиль. Що ж, резерви організму не безмежні: зірки радять Скорпіону добре відпочити, щоб відновити і фізичні, і душевні сили.
Стрілець, швидше за все, буде повністю задоволений перебігом своїх справ – події обіцяють розвиватись так, як він і планував. Крім того, не виключені приємні сюрпризи та подарунки долі, на кшталт позачергової премії, вдалої покупки, знайомства, компліменту, закоханого погляду. Іншими словами, у Стрільця навряд чи буде привід нарікати на обставини, так що він здатний буквально випромінювати позитив, щедро поділяючись своїм гарним настроєм з усіма, хто знаходиться поруч.
Зірки попереджають Козерога про те, що йому не слід у важливих питаннях покладатися лише на себе – йому може не вистачити не лише енергії, але й досвіду чи знань. Це може стосуватися і особистого життя, і справ, і відносин з людьми. Якщо Козеріг не зізнається у своєму невігластві, то ризикує наробити помилок. Єдиний правильний шлях – радитися з оточуючими: у роботі Козерога доречно запитати поради фахівця, а в побутовому конфлікті – призначити мудрого третейського суддю.
Справи у Водолія обіцяють складатися успішно навіть без особливих зусиль з його боку! Це один з небагатьох днів, коли бажання Водолія співпадатимуть з його можливостями. Не виключено, що доля порадує Водолія приємним сюрпризом, романтичною зустріччю чи несподіваними грошима. Якщо ж Водолій планував великий проект чи відповідальну розмову – саме час здійснювати задумане. Девізом дня йому має стати: «Не бійся вирушати в дорогу, бійся залишатися дома!».
У Риб не найкращий день для навчання, розумової роботи та планування – надто багато вони можуть наробити помилок. Якщо ж Рибам все-таки доведеться попрацювати головою, краще нікому не показувати до певного часу плоди своєї праці. І тим більше не варто намагатися негайно втілити сьогоднішні плани в життя! Швидше за все, ці плани надто далекі від реальності: у кращому разі над ними ще працюватимуть і працюватимуть. Ну а найправильнішим рішенням буде присвятити цей день якійсь творчості – повірте, ви не пошкодуєте!
Багато що у вас може виходити як би само собою. Справи будуть вдаватися, завдання та проблеми – знаходити несподіване витончене рішення.
Дощ із грозою, проте він закінчиться ще до ранку, та весь залишок дня пройде без опадів. На нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері.
День літнього сонцестояння припадає на 21 червня, як і будь-які інші роки, крім високосних.
влажность:
давление:
ветер: