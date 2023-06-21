21.06.2023 07:30 Рита Парфенова

21 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

День літнього сонцестояння припадає на 21 червня, як і будь-які інші роки, крім високосних.





Літнє сонцестояння - це день, коли сонце досягає максимально високої позиції. Протягом багатьох століть цей день (як і зимове сонцестояння, що припадає на 21 грудня), мав величезне значення для наших древніх предків.



Стародавні слов'яни присвячували 21 червня богу Сонця – Ярилі, а кельти та друїди святкували Літа, що можна перекласти як «найдовший день у році».



Багато обрядів і традицій у день літнього сонцестояння нагадують святкування Івана Купала. Спочатку Іванів день і відзначали в найдовший день у році, але змішання християнських та язичницьких традицій, а поділ календарів на григоріанську та юліанську зрушили святкування Івана Купала на 7 липня.



До свята готувалися з самого ранку. Дівчата одягали свої найкрасивіші вбрання і прикрашали себе травами та квітами. Хлопці підшукували відповідне за розміром деревце. Потім встановлювали його на місці, де планувалося проведення гулянь. Дівчата прикрашали дерево клаптями тканини та квітами. Називалося таке дерево в народі марена чи купала. Біля підніжжя дерева встановлювали зображення Ярила. Їм служила лялька, зростом у половину людини. Її виготовляли із соломи, глини та гілок.



Навколо дерева влаштовували традиційні гуляння та палили багаття. У ньому спалювали ляльку Ярили. Разом зі спаленням Ярили за віруваннями наших предків вмирало сонце, щоб наступного дня знову народитися та радувати людей.



Астрологи та езотерики стверджують, що літнє сонцестояння сильно впливає на всі живі організми, чи то люди, чи рослини. Селяни давно зауважили, що саме до дня Сонцестояння однорічні рослини ростуть у висоту, а потім починають енергійно живити свої плоди.



У період літнього сонцестояння весь простір навколо нас буквально наповнений енергією Сонця. 21 червня ідеально підходить для програмування майбутнього - з самого ранку налаштуйте себе на позитивну хвилю і не пропускайте її хоча б до заходу Сонця.

Що можна робити в літнє сонцестояння

У цей день варто прокинутися якомога раніше, бажано ще на світанку. Щоб залучити позитивні емоції, слід надіти помаранчевий, зелений та жовтий одяг.



Наші пращури виконували певні ритуали для молодості та краси. Для цього вранці вмиваються росою або річковою водою.



У день літнього сонцестояння збирали цілющі трави, водили хороводи, запалювали високі багаття та плели вінки.

Якщо на світанку загадати бажання - воно обов'язково здійсниться.

Заборони дня

Цього дня варто утриматися від сварок, не можна сваритись, конфліктувати, лити сльози.

Також не можна сперечатися та вживати алкоголь.



Окрім того цьго дня радять не позичати гроші, оскільки іх вам можуть не повернути.

рім того цьго дня радять не позичати гроші, оскільки іх вам можуть не повернути.

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21 червня 2015 року вся світова спільнота любителів та професіоналів йоги відзначила I Міжнародний день йоги.



День йоги затверджено Генеральною Асамблеєю ООН у 2014 році. Свято було запропоновано Індією та схвалено рекордною кількістю держав-членів: документ підтримали 175 делегацій.



Йога – це давня фізична, психічна та духовна практика, що виникла в Індії. Слово "йога" походить від санскриту і означає "з'єднання" або "зв'язок", символізуючи з'єднання тіла та свідомості. Сьогодні існує кілька різних напрямків йоги, які практикуються по всьому світу та їхня популярність продовжує зростати.



Цього року День йоги проходитиме під темою «Йога на благо здоров'я». Захід організовано Постійним представництвом Індії при ООН. Тема Дня покликана продемонструвати вплив йоги на баланс між розумом та тілом. Організатори заходу сподіваються на те, що йога внесе прямий внесок у процес сталого розвитку людства та налагодження гармонійних стосунків із природою.



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А ще 21 червня відзначають День скейтбордингу. У всьому світі у цей день усі скейтери виходять на вулиці для святкування та катання.



Свято скейтбордингу вигадали на Західному узбережжі США в 2004 році. Місцеві скейтбордисти переправляли заборонні знаки "No Skateboarding!" на "Go Skateboarding!" і бралися гриндити прямо поверх скейт-стоперів. У тому ж році Міжнародна асоціація скейт компаній (яка ніколи не збирається у повному складі, щоб не піти у багатомісячний алкомош) підтримала каліфорнійських хуліганів і достукалася до американського Конгресу – у бібліотеці Вашингтона зберігається документ, який офіційно оголошує 21 червня Міжнародним днем скейтборду.

Також цього дня

1893 року відвідувачі Всесвітньої виставки в Чикаго вперше в історії прокотилися на оглядовому колесі.



1905 – народився Жан-Поль Сартр, французький філософ, письменник, драматург та есеїст.



1913 – вперше жінка зробила стрибок із парашутом із аероплану. Вісімнадцятирічна американка Джорджія Бродвік на прізвисько Крихітка, використовуючи п'ятикілограмовий шовковий парашут, стрибнула з висоти 305 метрів з літака, який пілотував Глен Мартін, і благополучно приземлилася на полі аеродрому Гріффіт-Філд (Лос-Анджелес, Каліфорнія).



1948 – фірма грамзапису «Columbia Records» випустила ринку довгограючі платівки, кожній стороні яких можна було записати 23 хвилини музики. У музичній індустрії відбулася справжня революція: на зміну колишнім важким і тендітним дискам з однією пісенькою на боці прийшли вінілові альбоми.



1948 – на Манчестерській малій експериментальній машині («Baby»), першому комп'ютері з фон-нейманівською архітектурою пам'яті, вперше запущено комп'ютерну програму.



1970 – лідер англійської рок-групи The Who Піт Таунсенд затриманий в аеропорту Мемфіса поліцією та агентами ФБР за підозрою в тероризмі. Коментуючи успіх рок-опери «Томмі», Піт вжив англійське сленгове вираження «скинути бомбу», що означає «добитися успіху». Служба безпеки почула лише слово «бомба» та заарештувала музиканта.



1971 – під час розкопок кургану скіфського періоду Товста Могила український археолог Борис Мозолевський виявив знамениту скіфську пектораль – нагрудну прикрасу скіфського царя IV століття до н. е. Наразі вона зберігається у Музеї історичних коштовностей України у Києві та належить до Історичного фонду дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння України.



1973 – народилася Джульєтт Льюїс, американська актриса («Мис страху», «Природжені вбивці», «Від заходу сонця до світанку»).



1975 – на екрани Сполучених Штатів вийшов фільм Стівена Спілберга «Щелепи».



1978 – прем'єра в Лондоні мюзиклу «Евіта», написаного Ендрю Ллойд Веббером та Тімом Райсом.



1988 - на екрани виходить фільм "Хто підставив кролика Роджера".



2004 – перший у світі приватний керований космічний корабель SpaceShipOne вперше вийшов у космос.



Іменини відзначають: Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Федір.