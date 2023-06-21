У Харкові перекрита автодорога через пожежу

У Харкові частина проспекту Гагарина закрита для проїзду автотранспорту.
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько одинадцятої години вечора 20 червня у Харкові сталася пожежа, попередньо, через влучання блискавки у пошкоджену трубу газопроводу.
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Багато що у вас може виходити як би само собою. Справи будуть вдаватися, завдання та проблеми – знаходити несподіване витончене рішення.
Дощ із грозою, проте він закінчиться ще до ранку, та весь залишок дня пройде без опадів. На нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері.
День літнього сонцестояння припадає на 21 червня, як і будь-які інші роки, крім високосних.
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