У Харкові перекрита автодорога через пожежу

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Гороскоп на 21 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Багато що у вас може виходити як би само собою. Справи будуть вдаватися, завдання та проблеми – знаходити несподіване витончене рішення.

Прогноз погоди у Харкові на 21 червня Дощ із грозою, проте він закінчиться ще до ранку, та весь залишок дня пройде без опадів. На нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері.