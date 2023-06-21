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21.06.2023  10:18   Рита Парфенова

У Харкові перекрита автодорога через пожежу

У Харкові частина проспекту Гагарина закрита для проїзду автотранспорту.

обмеження руху транспортних засобів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію, там проходять невідкладні ремонтні роботи.
 
Тимчасово перекрито рух транспортних засобів проспектом Гагаріна на ділянці від вулиці Південнопроектної до проспекту Льва Ландау.
 
Рух дозволено лише екстренним та ремонтним службам. Патрульні поліцейські здійснюють відвід цивільного транспорту та забезпечують безперешкодний проїзд ремонтної техніки.
 
Водіїв просять врахувати тимчасові зміни у русі та завчасно спланувати свій маршрут.
 
Про зняття обмежень буде повідомлено.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько одинадцятої години вечора 20 червня у Харкові сталася пожежа, попередньо, через влучання блискавки у пошкоджену трубу газопроводу.

 

Источник:   Патрульна поліція
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