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21.06.2023  10:25   Рита Парфенова

Хлопець посварився з братом та втік з дитячого будинку на Харківщині

Правоохоронці знайшли та повернули повернули батькам підлітка.

розшукано
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 20 червня близько 22:35 до відділення поліції надійшло повідомлення від батька-вихователя будинку сімейного типу у селі Нова Мерефа про те, що вранці самостійно залишив домівку 16-річний хлопець.
 
На пошуки зниклого підлітка був залучений весь особовий склад райуправління поліції. Працівники відділення поліції виявили хлопця неподалік від домівки. Жодних протиправних дій відносно неповнолітнього скоєно не було.
 
Хлопець розповів, що посварився з брутом й пішов з дому. Підлітка повернули родині, з якою провели профілактичну бесіду.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у селы Бунакове Лозівської територіальної громади з дитячого будинку сімейного типу зникли двоє хлопців 15 та 16 років.
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, харків
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