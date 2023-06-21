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21.06.2023  11:02   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 червня

За минулу добу офіційно зареєстровано 12 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

коронавірус у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 19 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 364 особи. Одужало 314 620 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 344 особи.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 16 осіб (із них 12 - мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано в Ізюмському районі області.

Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 20 червня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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