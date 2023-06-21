Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 червня

За минулу добу офіційно зареєстровано 12 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 19 випадків зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 364 особи. Одужало 314 620 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 344 особи.
За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 16 осіб (із них 12 - мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано в Ізюмському районі області.
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 20 червня.
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Дощ із грозою, проте він закінчиться ще до ранку, та весь залишок дня пройде без опадів. На нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері.
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