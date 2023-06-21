21.06.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники наводять лад на дорогах

Комунальники наносять розмітку на дороги та відновлюють асфальтобетонне покриття.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Бригади КП «Шляхрембуд» відновили асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами міста на вул. Пушкінській, вул. Сумській, вул. Котельниківській, вул. Куликівській, вул. Ляпунова та вул. Скрипника.

Також комунальники наносять дорожню розмітку на вул. Академіка Павлова, пр. Ювілейному і пр. Героїв Сталінграда. Тривають роботи з облаштування тротуарів на вул. Полтавський Шлях, пр. Архітектора Альошина та пр. Тракторобудівників.

Сьогодні, 21 червня, на дорогах міста працюють 170 робітників та 159 одиниць спецтехніки підприємства. За попередню добу було вивезено 104 куб. м змету та 4 куб. м ТПВ.