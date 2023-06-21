21.06.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові оголосили конкурс на найкращу клумбу

До Дня міста та Дня незалежності України КП «Харківблагоустрій» проводить конкурс на найкращу клумбу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Мета конкурсу - заохотити співробітників до креативного та оригінального підходу при оформленні клумб та квітників на прибудинкових територіях.

Конкурс проводиться на території філій підприємства. Серед критеріїв оцінки - авторська ідея, оригінальність задуму, художнє оформлення клумби, колористика роботи та композиційне рішення. Переможців визначать до 1 серпня.

Також підприємство започаткувало огляд-конкурс з благоустрою та озеленення прибудинкових територій багатоквартирних будинків у номінаціях «Найкращий двір» і «Найкраща клумба».