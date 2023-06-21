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21.06.2023  16:32   Євген Клочко

Причини та профілактика гіпертонічної хвороби

Дуже багато захворювань сьогодні молодшають, не є винятком і гіпертонічна хвороба, яка ще нещодавно була характерна для людей старшого покоління. Тому необхідно знати її симптоми та засоби боротьби.

Причини та профілактика гіпертонічної хвороби
 
Дуже часто застосовуються для таких цілей антигіпертензійне лікування, яке залежить від ступеня важкості захворювання. Такі медикаменти знижують тиск та запобігають можливим ускладненням. До них належить Бісопорол, ефективність якого клінічно доведена.
 

Що таке гіпертонічна хвороба та які її ознаки

Доволі часто ця підступна хвороба може не мати проявів, про неї людина може дізнатися лише вимірюючи тиск. Проте часто хворі мають такі скарги:
 
  • дратівливість;
  • розлади сну;
  • головні болі, що можуть локалізуватись в потилиці чи скронях.
Норма показників артеріального тиску — до 140/90, якщо ці показники перевищені, лікар може запідозрити гіпертонію. Для цього необхідно вимірювати АТ декілька днів упродовж 3-4 тижнів, при постійному підвищенні можна говорити про гіпертонію.

Причини та профілактика гіпертонії

Факторів, що можуть спровокувати гіпертонічну хворобу, дуже багато:
 
  • зайва вага;
  • шкідливі звички;
  • порушення режиму праці та відпочинку.
Крім того, доволі часто така хвороба може передаватися у спадок. Особливо у групі ризику знаходяться люди, що мають хронічні супутні захворювання – цукровий діабет, пієлонефрит, стенокардію. Якщо її не лікувати, можна отримати серйозні ускладнення — інфаркт, інсульт, серцева недостатність, адже в такому випадку організм отримує значне навантаження на серце та судини. Саме тому треба вчасно звертатися по медичну допомогу до терапевта чи кардіолога, який назначить всі необхідні аналізи та комплексне лікування.
 
Щоб уникнути гіпертонічної хвороби, людям, які перебувають у зоні ризику, необхідно змінити спосіб життя:
 
  • зменшити вагу;
  • мати помірні фізичні навантаження;
  • кинути палити та вживати алкогольні напої;
  • більше відпочивати.
Також треба приділити увагу збалансованому харчуванню. Потрібно вживати більше овочів та фруктів, хліб із цільних злаків, менше вживати жирів, корисними також будуть горіхи та сухофрукти. В тяжких випадках лікар призначає комплексне медикаментозне лікування, воно може включати декілька ліків. Придбати Бісопорол, а також безліч інших ліків та супутніх товарів вигідно, можна у розділі “Аптека doc.ua”.
 
Тэги:  здоров'я, ліки, гіпертонія
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