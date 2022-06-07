07.06.2022 08:47 Рита Парфенова

Ракетный удар по базе ФК «Металлист 1925»: харьковчанка Элина Свитолина обратилась с просьбой о помощи

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина обратилась к европейскому спортивному сообществу с просьбой помочь в восстановлении базы футбольного клуба «Металлист 1925», разрушенной российской ракетой.

Об этом теннисистка написала на своей странице в Фейсбуке, передает РЕДПОСТ.



Свитолина сообщила, что пару дней назад ракетный удар с территории россии разрушил спортивную базу харьковского футбольного клуба. «Методически уничтожается регион, инфраструктурные объекты, жилые массивы, а теперь настал черед спортивных объектов», – написала она.



С просьбой о помощи в восстановлении тренировочной базы «Металлиста 1925» Свитолина обратилась к спортивным клубам Европы. «Обращаюсь ко всему спортивному сообществу Европы, клубам всех европейских лиг – прошу поддержать небольшой, но гордый клуб Украины – «Металлист 1925» и помочь восстановить спортивную базу клуба. Я верю, что вся футбольная семья Европы против войны, которую развязала против нас страна агрессор», – написала теннисистка.



Напомним, 4 июня по тренировочной базе харьковского футбольного клуба Премьер-лиги «Металлиста 1925» в Высоком был нанесен ракетный удар. Фото разрушений обнародовал бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов.