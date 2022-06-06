06.06.2022 09:18 Рита Парфенова

Как выглядит база Металлиста 1925 под Харьковом после ракетного удара (фото)

На месте попадания ракеты образовалась 8-метровая воронка.

Появились фото спортивной базы харьковского футбольного клуба «Металлист 1925». Их на своей странице в Фейсбук опутликовал бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов, передает РЕДПОСТ

«Оркский Искандер стоимостью 6,5 млн. долларов США, весом 3,8 тонны и длиной 8 метров вчерашней ночью разбил базу Металлист 1925», – написал Сапронов.

Ракетный удар по тренировочной базе произошел 4 июня. Ракета оставила после себя воронку глубиной девять метров. Взрыв был такой силы, что остатки грунта разбросаны в радиусе более ста метров от его эпицентра.





В зданиях выбиты почти все окна, сильно повреждены фасады, внутренние помещения и некоторые коммуникации, уничтожена часть закупленного оборудования и экипировка команды на новый сезон. Досталось и футбольным полям, которые также получили повреждения.

До войны на базе тренировалось 700 детей. К счастью, во время удара никто не пострадал.

Ранее футбольный клуб «Металлист 1925» создал гуманитарный хаб для помощи: харьковским футбольным болельщикам и их семьям, юным футболистам академии «Металлиста 1925» и их семьям, жителям региона, пострадавшим от российской агрессии, воинам ВСУ и ТРО Харьковской области.

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