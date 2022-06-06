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06.06.2022  09:18   Рита Парфенова

Как выглядит база Металлиста 1925 под Харьковом после ракетного удара (фото)

На месте попадания ракеты образовалась 8-метровая воронка.

Ракетный удар разрушил тренировочную базу ФК Металлист 1925 под Харьковом

Появились фото спортивной базы харьковского футбольного клуба «Металлист 1925». Их на своей странице в Фейсбук опутликовал бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов, передает РЕДПОСТ

«Оркский Искандер стоимостью 6,5 млн. долларов США, весом 3,8 тонны и длиной 8 метров вчерашней ночью разбил базу Металлист 1925», – написал Сапронов.

Ракетный удар разрушил тренировочную базу ФК Металлист 1925 под Харьковом

Ракетный удар по тренировочной базе произошел 4 июня. Ракета оставила после себя воронку глубиной девять метров. Взрыв был такой силы, что остатки грунта разбросаны в радиусе более ста метров от его эпицентра.

Ракетный удар разрушил тренировочную базу ФК Металлист 1925 под Харьковом

В зданиях выбиты почти все окна, сильно повреждены фасады, внутренние помещения и некоторые коммуникации, уничтожена часть закупленного оборудования и экипировка команды на новый сезон. Досталось и футбольным полям, которые также получили повреждения.

Ракетный удар разрушил тренировочную базу ФК Металлист 1925 под Харьковом Ракетный удар разрушил тренировочную базу ФК Металлист 1925 под Харьковом

До войны на базе тренировалось 700 детей. К счастью, во время удара никто не пострадал.

Ракетный удар разрушил тренировочную базу ФК Металлист 1925 под Харьковом

Ранее футбольный клуб «Металлист 1925» создал гуманитарный хаб для помощи: харьковским футбольным болельщикам и их семьям, юным футболистам академии «Металлиста 1925» и их семьям, жителям региона, пострадавшим от российской агрессии, воинам ВСУ и ТРО Харьковской области.

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Источник:   Фейсбук Юрия Сапронова
 Тэги:  агрессия россии, ракетный удар, металлист 1925, харьков
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