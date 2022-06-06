Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 6 июня

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».
Напомним, гуманитарную помощь "Пакет каждому гражданину" могут получить все жители Харьковской области, независимо от места регистрации.
В громадах области за продуктовыми наборами следует обращаться к руководству городских, поселковых и сельских советов.
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