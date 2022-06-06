Отменена эвакуация с оккупированных территорий Харьковской области

Назначенная на 6 июня эвакуация с оккупированных территория Харьковской области отменена.
Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне, об отмене вакуации заявили в организации "Помогаем уехать", занимающейся подготовкой выезда людей с оккупированніх территорий
«К сожалению, поступила информация о подготовке провокаций. Сейчас срочно оповещаем всех об отмене эвакуации в связи с опасностью», - говорится в сообщении.
Напомним, предыдущая эвакуация жителей Харьковщины проводилась в конце мая. Со временно оккупированных территорий удалось эвакуировать более 1500 местных жителей.
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Звезды советуют по возможности не браться за ответственные дела. Лучше как следует отдохнуть, расслабиться, порадоваться жизни, набраться сил.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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