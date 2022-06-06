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06.06.2022  08:49   Рита Парфенова

Отменена эвакуация с оккупированных территорий Харьковской области

Назначенная на 6 июня эвакуация с оккупированных территория Харьковской области отменена.

Эвакуация жителей со временно окупированныых территорий Харькойской области

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне, об отмене вакуации заявили в организации "Помогаем уехать", занимающейся подготовкой выезда людей с оккупированніх территорий

«К сожалению, поступила информация о подготовке провокаций. Сейчас срочно оповещаем всех об отмене эвакуации в связи с опасностью», - говорится в сообщении.

Напомним, предыдущая эвакуация жителей Харьковщины проводилась в конце мая. Со временно оккупированных территорий удалось эвакуировать более 1500 местных жителей.

Источник:   Суспільне
 Тэги:  эвакуация, отмена, харков, агрессия россии
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