    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Российские оккупанты пытаются закрепиться в Харьковской области
06.06.2022  08:35   Рита Парфенова

Российские оккупанты пытаются закрепиться в Харьковской области

Враг сосредоточил усилия на дополнительном оборудовании позиций.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Усилия для удержания занятых рубежей росийские войска пригалают на севере-и северо-востоке Харквкой области.

Так, на Харьковском направлении враг проводит дополнительные мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию позиций. Оккупанты ведут активную оборону, проводя интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населённых пунктов Базиловка, Кутузовка и Петровское.

На Слобожанском направлении противник продолжает обстрелы подразделений сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. В целях поддержки наступательных действий враг усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и приводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.

В Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступательных действий в направлении населенного пункта Славянск. Из артиллерии разного калибра враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровное, Новая Дмитровка и Курулько.

Напомним, на Славянском направлении группировки противника завершили перегруппировку войск.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.06 Криминал и происшествия Ситуация в Харькове на утро 6 июня: сводка ХОВА 06.06 ЖКХ Обстрел оккупантов повредил газопровод под Харьковом 06.06 Криминал и происшествия Как выглядит база Металлиста 1925 под Харьковом после ракетного удара (фото)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 