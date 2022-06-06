Российские оккупанты пытаются закрепиться в Харьковской области

Враг сосредоточил усилия на дополнительном оборудовании позиций.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
Усилия для удержания занятых рубежей росийские войска пригалают на севере-и северо-востоке Харквкой области.
Так, на Харьковском направлении враг проводит дополнительные мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию позиций. Оккупанты ведут активную оборону, проводя интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населённых пунктов Базиловка, Кутузовка и Петровское.
На Слобожанском направлении противник продолжает обстрелы подразделений сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. В целях поддержки наступательных действий враг усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и приводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.
В Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступательных действий в направлении населенного пункта Славянск. Из артиллерии разного калибра враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровное, Новая Дмитровка и Курулько.
Напомним, на Славянском направлении группировки противника завершили перегруппировку войск.
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