06.06.2022 08:18 Рита Парфенова

После вражеских обстрелов сгорел автопарк частного предприятия: сводка ГСЧС на 6 июня по Харькову и области

В течение суток вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харьковской области.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 6 июня.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Изюмском (3), Чугуевском (1), Харьковском (1), Красноградском (1) и Лозовском (1) районах области. Пострадали частные дома, предприятия, магазин и экосистемы.

В частности, на территории Староверовской общины враг ударил по одному из частных предприятий. Начался пожар, охвативший 7 грузовых, 6 легковых автомобилей и 10 прицепов. Ее общая площадь составила около 500 кв. Взрывом разрушено 1 здание. Пострадали 2 человека, которые были госпитализированы в лечебные учреждения. С огнем боролись 4 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС в течение почти 5-ти часов.

Всего за сутки с 5 по 6 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 27 оперативных выездов, из которых:

12 - на ликвидацию пожаров (7 вызванных и 5 по другим причинам);

3 - для оказания помощи населению,

12 – другие выезды.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 35 вражеских боеприпасов.

Напомним, в предыдущие сутки вражеские обстрелы стали причиной четырех пожаров в Харькове и области.