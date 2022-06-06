6 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
День журналиста Украины установлен Указом Президента в 1994 году. Дата – 6 июня – выбрана не случайно. Именно в этот памятный день, в 1992 году Национальный союз журналистов Украины подавляющим большинством голосов был принят в ряды Международной федерации журналистов – крупнейшую в мире организацию профессиональных работников СМИ.
День журналиста – это не только профессиональный праздник работников средств массовой информации - журналистов, корреспондентов и репортёров. Это, можно сказать, и общенародный праздник, потому что трудно представить современное общество без информации, без средств ее передачи, без профессионального взгляда на события и факты жизни.
Традиционно ко Дню журналиста правительственные и негосударственные организации приурочивают присуждение выдающимся журналистам наград, также проходят пресс-конференции, брифинги, журналисты принимают многочисленные поздравления от коллег, друзей, читателей.
1910 – официально открыт первый регулярный автобусный маршрут в Харькове. Автобусное движение было организовано гласным городской думы и известным харьковским автомобильным энтузиастом и промышленником К.Г. Шиманским. Маршрут пролегал от Вокзала до Павловской площади, далее по Сумской до улицы Ветеринарной (ныне Свободы).
1933 – в городе Кэмден (шт. Нью-Джерси) открылся первый кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля. Стоило это удовольствие 25 центов для одного человека плюс 25 центов за просмотр фильма машиной, но в сумме не превышало одного доллара. Размер экрана был 12х15 м.
2012 – прохождение Венеры по диску Солнца, одно из редчайших астрономических явлений.
Иван, Никита, Семен, Федор.
Звезды советуют по возможности не браться за ответственные дела. Лучше как следует отдохнуть, расслабиться, порадоваться жизни, набраться сил.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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