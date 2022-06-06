06.06.2022 06:51 Рита Парфенова

6 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.

День журналиста Украины установлен Указом Президента в 1994 году. Дата – 6 июня – выбрана не случайно. Именно в этот памятный день, в 1992 году Национальный союз журналистов Украины подавляющим большинством голосов был принят в ряды Международной федерации журналистов – крупнейшую в мире организацию профессиональных работников СМИ.

День журналиста – это не только профессиональный праздник работников средств массовой информации - журналистов, корреспондентов и репортёров. Это, можно сказать, и общенародный праздник, потому что трудно представить современное общество без информации, без средств ее передачи, без профессионального взгляда на события и факты жизни.



Традиционно ко Дню журналиста правительственные и негосударственные организации приурочивают присуждение выдающимся журналистам наград, также проходят пресс-конференции, брифинги, журналисты принимают многочисленные поздравления от коллег, друзей, читателей.

Также в этот день...

1910 – официально открыт первый регулярный автобусный маршрут в Харькове. Автобусное движение было организовано гласным городской думы и известным харьковским автомобильным энтузиастом и промышленником К.Г. Шиманским. Маршрут пролегал от Вокзала до Павловской площади, далее по Сумской до улицы Ветеринарной (ныне Свободы).

1933 – в городе Кэмден (шт. Нью-Джерси) открылся первый кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля. Стоило это удовольствие 25 центов для одного человека плюс 25 центов за просмотр фильма машиной, но в сумме не превышало одного доллара. Размер экрана был 12х15 м.



2012 – прохождение Венеры по диску Солнца, одно из редчайших астрономических явлений.

Именины отмечают:

Иван, Никита, Семен, Федор.