06.06.2022 09:41 Рита Парфенова

Обстрел оккупантов повредил газопровод под Харьковом

Жителей, у которых пропал газ, просят перерыть краны перед газовыми приборами

Вражеский обстрел Харьковской области принес разрушения инфраструктуре ЖКХ, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА.

В Чугуевском районе поврежден газопровод среднего давления, который обеспечивает газом почти 1,8 тыс. домовладений



Всех жителей района, у которых вечером 5 июня было прекращено газоснабжение, просят самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами.



«Специалисты АО «Харьковгаз» сделают все возможное для скорейшего восстановления газоснабжения. Ремонтные работы будут проводиться с учетом течения боевых действий» – отметили в областной военной администрации.

Напомним, специалисты АО «Харьковгоргаз» возобновили услуги по поставке природного газа 8 тысячам жителей микрорайона «Солнечный» в Индустриальном районе.