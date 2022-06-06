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06.06.2022  09:41   Рита Парфенова

Обстрел оккупантов повредил газопровод под Харьковом

Жителей, у которых пропал газ, просят перерыть краны перед газовыми приборами

перекрыть газовый кран

Вражеский обстрел Харьковской области принес разрушения инфраструктуре ЖКХ, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА.

В Чугуевском районе поврежден газопровод среднего давления, который обеспечивает газом почти 1,8 тыс. домовладений

Всех жителей района, у которых вечером 5 июня было прекращено газоснабжение, просят самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Специалисты АО «Харьковгаз» сделают все возможное для скорейшего восстановления газоснабжения. Ремонтные работы будут проводиться с учетом течения боевых действий» – отметили в областной военной администрации.

Напомним, специалисты АО «Харьковгоргаз»  возобновили услуги по поставке природного газа 8 тысячам жителей микрорайона «Солнечный» в Индустриальном районе.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  газ, обстрел, харьков, агрессия россии
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