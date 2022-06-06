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06.06.2022  11:25   Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 6 июня: сводка ХОВА

За прошедшие сутки в Харкове и области в результате действий российских оккупантов погибли три человека, 10 получили ранения.


Фото из открытых источников

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 6 июня, передает РЕДПОСТ.

По его словам, вчера оккупанты обстрелли из РСЗО Салтовский и Слободской районы Харькова. Есть попадание в жилой дом. Предварительно никто не пострадал.

Также в течение суток были прилеты в Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы области. Повреждены жилые дома, общественные постройки, сгорели автомобили.

В г. Балаклея Изюмского района 1 погибший, 7 раненых. В Чугуеве – 1 погибший, 1 раненый. В Харьковском районе 1 погибший в Черкасской Лозовой, 2 раненых в с. Слобожанское. Всего в области: 3 погибших и 10 раненых.

Враг пытался атаковать наши позиции на Изюмщине. Однако успеха не имел и вынужден был отступить, понеся потери. На северном и северо-восточном направлении оккупанты сосредоточили внимание на обороне. Наши вооруженные силы пытаются продвигаться вперед. Поэтому враг отыгрывается на мирных харьковчанах и усиливает обстрел жилых районов, отметил Синегубов.

Напомним, за предыдущие сутки шесть человек получили ранения в результате действий российских оккупантов.

 

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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