07.06.2022 11:36 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 7 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 426 человек. Выздоровело 291 857 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 7 055 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1 человека (в том числе у 1 жителя города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 6 июня.