Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 7 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 426 человек. Выздоровело 291 857 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 7 055 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1 человека (в том числе у 1 жителя города Харькова).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 6 июня.
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День не склоняет к рутинным занятиям. Обычные дела будут даваться с трудом, зато на фоне расслабленности могут возникать неожиданные желания или увлечения.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
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