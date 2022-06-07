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07.06.2022  11:36   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 7 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 7 июня 2022 года

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 426 человек. Выздоровело 291 857 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 7 055 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1 человека (в том числе у 1 жителя города Харькова).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 6 июня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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