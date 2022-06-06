06.06.2022 10:41 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 6 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.







Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 3 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 425 человек. Выздоровело 291 689 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 8 682 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 3 человек (в том числе у 3 жителей города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 4 июня.