Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 6 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 3 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 425 человек. Выздоровело 291 689 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 8 682 человека.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 3 человек (в том числе у 3 жителей города Харькова).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 4 июня.
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