15.05.2022 14:18 Виталий Хиневич
Житель Харьковской области сотрудничал с оккупантами
Житель Чугуевского района помогал российским оккупантам.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на СБУ в Харьковской области.
Сообщается, что через социальные сети мужчина передавал врагу данные о дислокации сил ВСУ. А также информировал о передвижении техники и личного состава защитников Украины. Данные сведенья злоумышленник передавал знакомым в ФСБ росии.
Более того, житель Чугуевского района заявил, что действовал осознано, бескорыстно и в содеянном не раскаивается.
«Являюсь давним идеологическим сторонником «русского мира», чувствую себя русским человеком. Хотел внести свой пассивный вклад в достижения рф, заявленных ею целей»,- заявил злоумышленник.
Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.
Напомним, ранее по просьбе оккупантов 30-летний мужчина рассказал им путь
из поселка городского типа Старый Салтов в село Ольховка для беспрепятственного продвижения военных страны-агрессора и их техники.
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