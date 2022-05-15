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15.05.2022  14:18   Виталий Хиневич

Житель Харьковской области сотрудничал с оккупантами

Житель Чугуевского района помогал российским оккупантам.

Житель Харьковской области сдавал позиции украинских военных
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СБУ в Харьковской области.
 
Сообщается, что через социальные сети мужчина передавал врагу данные о дислокации сил ВСУ. А также информировал о передвижении техники и личного состава защитников Украины. Данные сведенья злоумышленник передавал знакомым в ФСБ росии. 
 
Более того, житель Чугуевского района заявил, что действовал осознано, бескорыстно и в содеянном не раскаивается.
 
«Являюсь давним идеологическим сторонником «русского мира», чувствую себя русским человеком. Хотел внести свой пассивный вклад в достижения рф, заявленных ею целей»,- заявил злоумышленник.
 
Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.
 
Напомним, ранее по просьбе оккупантов 30-летний мужчина рассказал им путь из поселка городского типа Старый Салтов в село Ольховка для беспрепятственного продвижения военных страны-агрессора и их техники.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  криминал, харьков
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