15.05.2022 14:18 Виталий Хиневич

Житель Харьковской области сотрудничал с оккупантами

Житель Чугуевского района помогал российским оккупантам.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СБУ в Харьковской области.

Сообщается, что через социальные сети мужчина передавал врагу данные о дислокации сил ВСУ. А также информировал о передвижении техники и личного состава защитников Украины. Данные сведенья злоумышленник передавал знакомым в ФСБ росии.

Более того, житель Чугуевского района заявил, что действовал осознано, бескорыстно и в содеянном не раскаивается.

«Являюсь давним идеологическим сторонником «русского мира», чувствую себя русским человеком. Хотел внести свой пассивный вклад в достижения рф, заявленных ею целей»,- заявил злоумышленник.

Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее по просьбе оккупантов 30-летний мужчина рассказал им путь из поселка городского типа Старый Салтов в село Ольховка для беспрепятственного продвижения военных страны-агрессора и их техники.