19.07.2022 12:20 Віталій Хінєвіч

Українські дівчата створили календар для ЗСУ

Волонтери створили благодійний проєкт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на сторінку Facebook волонтера та організатора ідеї Dana Yarovaya.

Як повідомляє Дана Ярова, в ніч на Івана Купала їй прийшла ідея створення містичного календаря з іншими дівчатами-волонтерами для хлопців ЗСУ. Хоча основною метою проєкту– збір коштів для Збройних сил України.

На прохання військових календар починається із серпня 2022 року, оскільки хлопці не хотіли чекати. Кожен календар має своє унікальне число.

Придбати унікальний календар можна:

З 20.07 із 12.00 на платформі по 27.07 до 16.00 відбудеться благодійний розіграш перших 12 календарів «Як говорить відьма»;

З 28.07 на сторінці Дани Ярової.

Над проєктом безкоштовно працювало понад 40 осіб, 12 волонтерів, 6 візажистів, 2 дизайнери, 10 фотографів, редакторів та все видавництво.

Нагадаємо, в Україні відбулась презентація монети «Ой у лузі червона калина».