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18.07.2022  13:45   Віталій Хінєвіч

В Україні відбулась презентація монети «Ой у лузі червона калина»

Нові пам’ятні монети випустять в двох номіналах.

Монета
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Національний банк України.
 
18 липня 2022 року заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан та заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковник Микола Балан презентували пам’ятні монети "Ой у лузі червона калина". Крім того, були присутні представники Зразково-показового оркестру Збройних Сил України, які виконали музичну композицію "Ой у лузі червона калина".
 
Монети "Ой у лузі червона калина" продовжують нову серію "Безсмертна моя Україно". Дизайн їх розробив київський художник Дмитро Кривонос. На аверсі монет у центрі розміщено стилізовану символічну композицію, на якій захисники різних поколінь: козак, січовий стрілець і сучасний воїн Збройних Сил України підіймають калину – опоетизований символ України, крона якої нагадує абриси кордонів нашої Батьківщини. На реверсі монет у центрі зображено гілку з листком і ягодами калини.
 
Пам’ятні монети випущено в двох номіналах – 5 і 10 гривень. Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, тиражем – до 5 000 штук. Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, тираж – до 250 000 штук.
 
Придбати монети можна буде в банків-дистриб’юторів із продажу пам’ятних монет та сувенірної продукції: АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк". 
 
Нагадаємо, харків'янка створила дизайн монети "Слава Україні".
 
Источник:   НБУ
 Тэги:  монета
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