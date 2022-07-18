18.07.2022 13:55 Рита Парфенова

Ігор Терехов – про нічні обстріли Харкова та життя міста (відео)

Харків живе, наскільки це можливо у військових умовах.





Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.



Мер міста зазначив, що постійні обстріли Харкова продовжуються.



«Минула ніч теж не стала винятком. В результаті знову зруйновано житлові будинки - було потрапляння до двох будинків у Київському районі Харкова», – повідомив він.



Ігор Терехов розповів, що навіть у таких умовах місто намагається жити звичайним життям. .



«Сьогодні рівно два місяці відколи ми запустили в місті роботу центрів адміністративних послуг. Ми розпочинали з надання 22 послуг, сьогодні вже 138 адміністративних послуг надаємо харків'янам. Ці послуги дуже потрібні», – зазначив мер.



Він нагадав, що з сьогодення відновлено послугу обміну та видачі посвідчень водіїв.



Також у місті не припиняються роботи щодо відновлення зруйнованого російським агресором житлового фонду.



«Продовжуємо разом із Міністерством регіонального розвитку, Кабінетом Міністрів по субвенції встановлювати металопластикові вікна там, де це необхідне», – уточнив Терехов.



Нагадаємо, на доручення мера Харкова Ігоря Терехова в Новобаварському районі відбувалася заміна пошкоджених вікон.