Ігор Терехов – про нічні обстріли Харкова та життя міста (відео)

Харків живе, наскільки це можливо у військових умовах.
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.
Мер міста зазначив, що постійні обстріли Харкова продовжуються.
«Минула ніч теж не стала винятком. В результаті знову зруйновано житлові будинки - було потрапляння до двох будинків у Київському районі Харкова», – повідомив він.
Ігор Терехов розповів, що навіть у таких умовах місто намагається жити звичайним життям. .
«Сьогодні рівно два місяці відколи ми запустили в місті роботу центрів адміністративних послуг. Ми розпочинали з надання 22 послуг, сьогодні вже 138 адміністративних послуг надаємо харків'янам. Ці послуги дуже потрібні», – зазначив мер.
Він нагадав, що з сьогодення відновлено послугу обміну та видачі посвідчень водіїв.
Також у місті не припиняються роботи щодо відновлення зруйнованого російським агресором житлового фонду.
«Продовжуємо разом із Міністерством регіонального розвитку, Кабінетом Міністрів по субвенції встановлювати металопластикові вікна там, де це необхідне», – уточнив Терехов.
Нагадаємо, на доручення мера Харкова Ігоря Терехова в Новобаварському районі відбувалася заміна пошкоджених вікон.
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