19.07.2022 12:29 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 19 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.



Станом на 12.00 18 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Рава-Руська» - 30 л/а, 5 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

«Грушів» - 65 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

«Шегині» - 65 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 10 л/а, 1 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

Угорщина:

«Тиса» - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

За добу 18 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 77 тисяч осіб та понад 16 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули понад 35 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували більше 41 тисячі осіб, 38 тисяч з них – громадяни України.