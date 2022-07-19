Ситуація з виїздом із України 19 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 18 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 18 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 77 тисяч осіб та понад 16 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули понад 35 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували більше 41 тисячі осіб, 38 тисяч з них – громадяни України.
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