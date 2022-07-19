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19.07.2022  12:29   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 19 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 18 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Рава-Руська» - 30 л/а, 5 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);
  • «Грушів» - 65 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);
  • «Шегині» - 65 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» - 10 л/а, 1 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

Угорщина:

  • «Тиса» - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

За добу 18 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 77 тисяч осіб та понад 16 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули понад 35 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували більше 41 тисячі осіб, 38 тисяч з них – громадяни України.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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