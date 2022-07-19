19.07.2022 13:15 Віталій Хінєвіч
Харківський велосипедист встановив рекорд України на Євро-2022
Велосипедист Валентин Кабашний встановив юніорський рекорд.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Харківську міську раду.
Повідомляється, харків'яни продовжують боротьбу на чемпіонаті Європи з велоспорту серед юніорів та молоді, що проходить у португальській Анадії.
Таким чином харківський велосипедист Валентин Кабашний встановив юніорський рекорд України на Євро-2022. На третій день змагань українські трековики залишилися без медалей, але був відзначений харківський юніор Валентин Кабашний.
Підопічний Андрія Дубініна виступав в індивідуальній гонці переслідування та посів у підсумковому протоколі восьме місце серед 23 учасників. При цьому Кабашний оновив у цій дисципліні юніорський рекорд України, який наразі складає 3:19,554 хвилини.
Наразі в активі української збірної дві нагороди з велоспорту, які виграли миколаївські спортсмени.
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