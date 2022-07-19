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19.07.2022  13:15   Віталій Хінєвіч

Харківський велосипедист встановив рекорд України на Євро-2022

Велосипедист Валентин Кабашний встановив юніорський рекорд.

Спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, харків'яни продовжують боротьбу на чемпіонаті Європи з велоспорту серед юніорів та молоді, що проходить у португальській Анадії.
 
Таким чином харківський велосипедист Валентин Кабашний встановив юніорський рекорд України на Євро-2022. На третій день змагань українські трековики залишилися без медалей, але був відзначений харківський юніор Валентин Кабашний.
 
Підопічний Андрія Дубініна виступав в індивідуальній гонці переслідування та посів у підсумковому протоколі восьме місце серед 23 учасників. При цьому Кабашний оновив у цій дисципліні юніорський рекорд України, який наразі складає 3:19,554 хвилини.
 
Наразі в активі української збірної дві нагороди з велоспорту, які виграли миколаївські спортсмени.
 
Нагадаємо, збірна України потрапила в топ-3 на Всесвітніх іграх-2022.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, спорт
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