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19.07.2022  13:23   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 19 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 3 випадки зараження коронавірусом у Харкові.

Коронавирус в Харькове

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 5 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 645 осіб. Одужало 300 358 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 215 осіб.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 5 осіб (з них 3 – мешканці міста Харкова).

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 18 липня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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