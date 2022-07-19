19.07.2022 13:23 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 19 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 3 випадки зараження коронавірусом у Харкові.

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 5 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.



З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 645 осіб. Одужало 300 358 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 215 осіб.



Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 5 осіб (з них 3 – мешканці міста Харкова).



Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 18 липня.