18.07.2022 11:20 Віталій Хінєвіч

Збірна України потрапила в топ-3 на Всесвітніх іграх-2022

Українська збірна досягла значних успіхів на Всесвітніх іграх.



Збірна України потрапила в топ-3 на Всесвітніх іграх-2022



Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.

18 липня в американському місті Бірмінгемі завершились Всесвітні ігри-2022. Протягом 10 днів спортсмени з 73 країн світу мали можливість показати свою майстерність. За цей час

було розіграно 223 комплекти медалей, з яких 45 завоювала Україна. Збірній вдалося показати найкращий виступ у своїй історії на цих змаганнях і завоювати 16 золотих, 12 срібних і 17 бронзових медалей, посівши почесне 3 місце в турнірній таблиці.

Медалі, які Україна завоювала на Всесвітніх іграх-2022:

"золото" : Софія Гречко (підводне плавання), Анжеліка Терлюга (карате), Аніта Серьогіна (карате), Володимир Рисієв (паверліфтинг), Світлана Яромка (сумо), Важа Даіаурі (сумо), Іванна Березовська (сумо), Олексій Бичков (паверліфтинг), Богдан Колмаков (паркур), Вікторія Козловська / Таїсія Марченко (спортивна акробатика), Богдан Мочульський (джиу-джитсу), Данило Фільченко (воднолижний спорт), Богдан Пограничний / Данило Стецюк (спортивна акробатика), Ігор Любченко (муай-тай), Олег Приймачов (муай-тай), Анастасія Кулініч (муай-тай);

: Софія Гречко (підводне плавання), Анжеліка Терлюга (карате), Аніта Серьогіна (карате), Володимир Рисієв (паверліфтинг), Світлана Яромка (сумо), Важа Даіаурі (сумо), Іванна Березовська (сумо), Олексій Бичков (паверліфтинг), Богдан Колмаков (паркур), Вікторія Козловська / Таїсія Марченко (спортивна акробатика), Богдан Мочульський (джиу-джитсу), Данило Фільченко (воднолижний спорт), Богдан Пограничний / Данило Стецюк (спортивна акробатика), Ігор Любченко (муай-тай), Олег Приймачов (муай-тай), Анастасія Кулініч (муай-тай); "срібло" : Станіслав Горуна (карате), Софія Гречко (підводне плавання), Микола Баранник (паверліфтинг), Іванна Березовська (сумо), Демід Караченко (сумо), Карина Колесник (сумо), Аліна Крисько (ушу), Орфан Сананзаде (кікбоксинг), Віталій Дубина (кікбоксинг), Данило Фільченко (воднолижний спорт), Богдана Голуб (джиу-джитсу), Олександр Єфіменко (муай-тай);

: Станіслав Горуна (карате), Софія Гречко (підводне плавання), Микола Баранник (паверліфтинг), Іванна Березовська (сумо), Демід Караченко (сумо), Карина Колесник (сумо), Аліна Крисько (ушу), Орфан Сананзаде (кікбоксинг), Віталій Дубина (кікбоксинг), Данило Фільченко (воднолижний спорт), Богдана Голуб (джиу-джитсу), Олександр Єфіменко (муай-тай); "бронза": Анастасія Дерев'янко (паверліфтинг), Лариса Соловйова (паверліфтинг), Святослав Семикрас (сумо), Данило Ковальов (паверліфтинг), Анастасія Антоняк (підводне плавання), Тетяна Мельник (паверліфтинг), Олександр Вересюк (сумо), Світлана Яромка (сумо), Роман Рева (ушу), Вікторія Онопрієнко (художня гімнастика), Дарина Іванова (кікбоксинг), Аліна Мартинюк (кікбоксинг), Роман Щербатюк (кікбоксинг), Ярослав Ткач (спортивне скелелазіння), жіноча команда (спортивна акробатика), Владислав Микитась (муай-тай), чоловіча команда (спортивна акробатика).

Варто зазначити, що за результатами турніру Україна поступилась тільки Німеччині-47 медалей і Сполученим штатам Америки-44 медалі.