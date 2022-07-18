18.07.2022 11:46 Рита Парфенова

Харківська область: дві людини загинули, ще три поранені від російської агресії

Увечері та проти ночі 18 липня окупанти вкотре обстріляли Харків та селища області. Є загиблі та поранені

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.



За даними слідства, 17 липня близько 20 години окупанти обстріляли с. Калинове Богодухівського району. Внаслідок обстрілу постраждала 41-річна жінка. Її 65-річна мати від отриманих поранень під час обстрілу померла.





Ворог також завдав ворожих ударів і по Чугуївщині. 17 липня військові країни-агресора обстріляли смт Печеніги. Внаслідок цього загинув 38-річний чоловік. Ще двоє чоловіків віком 63 та 75 років отримали поранення.





18 липня близько 2 години ночі окупанти нанесли ракетний удар по Чугуєву, що призвело до пошкодження двох багатоповерхівок.



За процесуального керівництва Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, проти ночі 18 липня ракетних ударів зазнали місто Харків, Чугуїв та смт Золочів