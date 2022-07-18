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18.07.2022  11:50   Віталій Хінєвіч

Експерт спрогнозував термін закінчення війни в Україні

Війна в Україні може завершитись «замороженим конфліктом».

джеймс Ставрідіс
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на РБК-Україна.
 
Колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс заявив, що на його погляд війна в Україні може завершитись протягом 4-6 місяців «замороженим конфліктом», подібним до Корейської війни.
 
За словами Ставрідіса, українці чинять сильний опір російському агресору, а військові плани путіна виявилися не надто ефективними і він отримав небагато території порівняно з тим, із чого почав конфлікт.
 
«Я бачу, що це веде до закінчення Корейської війни, тобто до перемир'я, мілітаризованої зони між двома сторонами, ворожості, що триває, свого роду замороженого конфлікту. Побачимо це у чотири-шість-місячний період. Жодна із сторін не може витримати набагато більше цього»,- сказав Джеймс Ставрідіс.
 
Корейська війна велася між Північною та Південною Кореєю у період з 1950 по 1953 рік. Конфлікт між двома країнами припинився перемир'ям у липні 1953 року, внаслідок якого було створено демілітаризовану зону. Варто зазначити, що й досі країнами не був підписаний офіційний мирний договір, формально дві країни все ще перебувають у стані війни.
 
Нагадаємо, вночі російська ракета вдарила у житлові багатоповерхівки Харкова.
 
Источник:   РБК-Україна
 Тэги:  агрессия россии
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