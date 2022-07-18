18.07.2022 12:10 Віталій Хінєвіч

Харківські школярі завоювали чотири медалі на Міжнародній олімпіаді з математики

Олімпіада з математики пройшла в місті Осло.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що з 6 по 16 липня у місті Осло (Норвегія) відбулась Міжнародна олімпіада з математики. Цьогоріч у ній взяли участь 589 юних математиків зі 104 країн світу. Україну представляли чотири школярі з Харкова та два - з Києва. За підсумками, усі вони стали призерами інтелектуального змагання.

Так, харків'янин Ігор Пилаєв отримав максимально можливу кількість балів - 42 з 42-х - і став кращим європейським учасником олімпіади.

Святослав Денисков набрав 29 балів і нагороджений срібною медаллю. Вадим Гасєєв та Іван Бортновський отримали бронзові нагороди, як і кияни Антон Гаврилюк та Семен Андрієць.

«Такі успіхи – результат багаторічної праці як дітей, так і їхніх вчителів. Уроки у фізико-математичному ліцеї №27 та ліцеї «Імпульс», заняття математичних гуртків, літні та зимові табори - це не могло не дати результатів», - зазначили у Департаменті освіти.