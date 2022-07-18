Рівень радіації у Харкові на 18 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 16 липня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
по м. Харкову: 0,12-0,15 мкЗв/год.
по Харківській області: 0,10-0,14 мкЗв/год.
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про стан радіаційного фону у Харкові та області на 17 липня.
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