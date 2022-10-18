18.10.2022 14:15 Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі вийшов другий випуск місцевої газети

НСЖУ підтримала випуск газети на деокупованій Ізюмщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національної спілки журналістів України.

Повідомляється, що мешканці Ізюмського району отримали другий випуск газети «Обрії Ізюмщини». У газетному номері опубліковано важливу інформацію, зокрема про: розклад руху поїздів, автобусів, контакти органів місцевої влади, поліції, медичних установ, поштових відділень та інших установ.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко запропонував спрямовувати на підтримку редакцій, що постраждали внаслідок війни й повертаються до роботи у визволених населених пунктах, частину благодійної допомоги, переказаної партнерами з Японії. Колеги підтримали пропозицію керівника Спілки.