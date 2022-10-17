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17.10.2022  17:45   Віталій Хінєвіч

У Балаклії відновив роботу міграційний центр

Місто Балаклія стало першим з деокупованих, де громадянам України знову надають адміністративні послуги Міграційної служби.

Міграційна служба Балаклія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.
 
Повідомляється, що 17 жовтня у місті Балаклія Харківської області відновила роботу Міграційна служба.
 
«Балаклійці - дуже сильні, вони пережили і подолали навалу загарбника. В свою чергу, Міграційна служба має підтримати громадян і забезпечити дійсними документами кожного, хто цього потребує»,– зазначила Олена Чирик, заступник начальника ГУ ДМС Харківської області.
 
Наразі у підрозділі підключено усі канали зв’язку, відтак - жителі міста можуть відновити тут втрачені або знищені документи, а саме - оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки, обміняти паспорт-книжечку на ID-картку, вклеїти фотографію до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку, а також  оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. 
 
Графік прийому громадян: пн-пт с 9:00 до 15:00, телефон для довідок: (05749) 52051.
 
Нагадаємо, у Вовчанську частково відновили електропостачання.
 
Источник:   Міграційна служба Харківської області
 Тэги:  харьков, миграционный центр
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