17.10.2022 17:45 Віталій Хінєвіч

У Балаклії відновив роботу міграційний центр

Місто Балаклія стало першим з деокупованих, де громадянам України знову надають адміністративні послуги Міграційної служби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.

Повідомляється, що 17 жовтня у місті Балаклія Харківської області відновила роботу Міграційна служба.

«Балаклійці - дуже сильні, вони пережили і подолали навалу загарбника. В свою чергу, Міграційна служба має підтримати громадян і забезпечити дійсними документами кожного, хто цього потребує»,– зазначила Олена Чирик, заступник начальника ГУ ДМС Харківської області.

Наразі у підрозділі підключено усі канали зв’язку, відтак - жителі міста можуть відновити тут втрачені або знищені документи, а саме - оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки, обміняти паспорт-книжечку на ID-картку, вклеїти фотографію до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку, а також оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Графік прийому громадян: пн-пт с 9:00 до 15:00, телефон для довідок: (05749) 52051.

Нагадаємо, у Вовчанську частково відновили електропостачання.