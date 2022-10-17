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17.10.2022  14:25   Віталій Хінєвіч

У Вовчанську частково відновили електропостачання

Енергетики продовжують проводити ремонтні роботи.

енергетики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго".
 
Повідомляється, що фахівці частково відновили електропостачання у м. Вочанськ та прилеглих населених пунктах - сел.Білий Колодязь, с. Графське та ін. Всього заживлено 7700 споживачів.
 
Для того, щоб подати електрику до Вовчанської міської громади, необхідно було відремонтувати високовольтну лінію 110 кВ. Над цією складною задачею працювали енергетики Харківського високовольтного району електричних мереж та Вовчанського РЕМ.
 
"Це дуже масштабна робота. Складність полягала ще й в тому, що саперам потрібно було обстежити великі території поблизу лінії електропередачі на наявність мін та розтяжок. Для цього доводилося застосовувати навіть квадрокоптери", - зазначили в "Харківобленерго".
 
Наразі роботи з відновлення електропостачання у Вовчанській громаді тривають.
 
Нагадаємо, фахівці відновлюють газопостачання у населених пунктах Харківської області.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков
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