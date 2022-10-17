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17.10.2022  14:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові працюють фактично 80% супермаркетів

Також відновлюють роботу невеликі продовольчі магазини.

продукти Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що у Харкові працюють майже 80% від довоєнної кількості супермаркетів.   Зокрема, працюють мережі супермаркетів «Клас», «Рост», «Восторг», «Сільпо», «АТБ маркет», «Чудо-маркет», «Велмарт» та ін.   
  
Також відновили роботу мережі невеликих продовольчих магазинів: 180 магазинів «Посад», 141 магазин «Кулиничі», «Салтівський м’ясокомбінат», 5 магазинів «Хазар», 102 магазини «Агромол», 196 магазинів «Кисет» тощо.   
  
Станом на сьогодні працюють 36 ринків, в тому числі найбільші продовольчі торгівельні майданчики Харкова: Кінний ринок, Центральний ринок, Тракторозаводський ринок тощо.  Також працюють близько 67 % аптек (зокрема, аптечні мережі: «9-1-1», «Копійка», «АНЦ», «Шара», «Славутич», аптеки «Клас», «Леда», КП «Муніципальна аптека» тощо).  
  
У департаменті зазначили, що торговельні мережі продовжують відновлювати свою роботу. Крім того, у місті відкриваються нові крамниці продовольчих, побутових, будівельних товарів тощо.
 
Нагадаємо, фахівці відновлюють газопостачання у населених пунктах Харківської області.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  магазины, харьков
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