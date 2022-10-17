17.10.2022 14:45 Віталій Хінєвіч

Україна переймає у Польщі досвід цифровізації культурної спадщини

На запрошення Віцепрем'єр-міністра, Міністра культури і національної спадщини Польщі Пьотра Глінського українська делегація на чолі із заступницею Міністра культури та інформаційної політики України Анастасією Бондар відвідала польські культурні інституції.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що віцепрем'єр-міністр, Міністр культури і національної спадщини Польщі Пьотр Глінський висловив солідарність з Україною у зв'язку з воєнними злочинами росії. Окрім того, під час зустрічі з Пьотром Глінським обговорили питання, пов'язані з оцифруванням українських ресурсів культурної та історичної спадщини.

«Війна триває і щодня армія рф знищує наші нерухомі пам’ятки, обстрілює музеї, вивозить (а кажучи прямо – краде) експонати та цінності. Зараз ми особливо відчуваємо відсутність Єдиного електронного реєстру культурних цінностей, над створенням якого наразі працює міністерство. Але також ми дуже відчуваємо шалену підтримку наших міжнародних партнерів. Так, наприклад, ми радо прийняли запрошення Міністерства культури і національної спадщини Польщі, які вирішили поділитися з нами своїми здобутками у сфері діджиталізації культури», – повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар.

У ході візиту до провідних культурних інституцій Польщі, українська делегація ознайомилася, серед іншого, з рішеннями щодо збереження та оцифрування колекцій та об'єктів національної спадщини.

Відтак, українські фахівці відвідали польський Національний інститут музеєзнавства, музейної справи та охорони фондів, Інститут національної спадщини, Головне управління державного архіву, Національну бібліотеку та окремі національні музеї тощо.

«Так, наприклад, колеги з польського Національного інституту музеєзнавства розповіли нам про свій досвід впровадження в музеях Польщі різних систем електронного обліку цінностей. Наразі в Польщі близько 380 музеїв, де зберігаються 20 млн об’єктів. З них 3,7 млн – вже відцифровано, а інформацію про них внесено до електронних систем обліку. Інститут, як і ми наразі, зіткнувся з проблемою відсутності законодавчо зафіксованих стандартів оцифрування музейних цінностей – таким чином, кожен музей проводить діджиталізацію на свій лад, що унеможливлює у подальшому інтеграцію до загальної уніфікованої системи», – сказала Анастасія Бондар.

Нагадаємо, харківські архітектурні пам’ятки будуть відновлювати використовуючи 3D-сканер.