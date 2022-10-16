16.10.2022 20:20 Віталій Хінєвіч

Харківські архітектурні пам’ятки будуть відновлювати використовуючи 3D-сканер

Наразі приладом сканували постраждалий від обстрілів рф Новобаварський військкомат у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Департаменту містобудування та архітектури ХОВА в межах спільного гуманітарного проєкту фонду «Толока» та Товариства побратимства Харків-Нюрнберг.

Директор Департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антон Коротовських розповів, що в області проскановано вже понад 10 будівель, серед них – Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди.

«Сканування об’єкта займає довгий час, іноді навіть кілька днів. Адже спочатку робимо внутрішнє сканування і за потреби – зовнішнє. Потім все це оброблюємо у спеціальних програмах. Після цього в нас з’являється 3D-модель будівлі з точністю до 1 мм. Це, так би мовити, наш архівний матеріал, який ми збережемо для нащадків. Вони зможуть відкрити і подивитися будь-яку деталь на фасаді або в інтер’єрі», – сказав Антон Коротовських.

Також він додав, що це допоможе точно обрахувати всі руйнування і зрозуміти, скільки матеріалів доведеться використати для відновлення.

Представник КП «Харківський регіональний інженерно-консультаційний центр» Даніїл Єлфімов зазначив, що така технологія використовується в усьому світі. Для України це один з перших приладів.

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