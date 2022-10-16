16.10.2022 19:30 Віталій Хінєвіч

Україна та Туреччина мають намір продовжити зернову угоду

Термін зернових угод спливає 22 листопада.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Повідомляється, що 16 жовтня, в Спільному координаційному центрі в Стамбулі Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся з Міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

Сторони-учасники «Ініціативи» – ООН, Туреччина та Україна, висловили готовність продовжити її дію і запевнили у докладанні максимальних зусиль для її успішної реалізації. На даний момент немає жодних сумнівів, що робота «зернового коридору» буде продовжена після 22 листопада.

"Сьогодні разом із міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром обговорили хід реалізації зернової ініціативи. З моменту старту вже експортовано понад 7,7 мільйона тонн агропродукції, що вже стабілізувало ціни на продовольство та протидіє загрозі глобального голоду. Сторони - учасники ініціативи (ООН, Туреччина та Україна) висловили готовність продовжити її дію та запевнили у додатку максимальних зусиль для її успішної реалізації. Наразі немає сумнівів, що роботу "зернового коридору" буде продовжено після 22 листопада", - сказав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Також під час зустрічі українська сторона наголосила на важливості прискорення Спільним координаційним центром процесу інспектування суден. Завдяки цьому вдасться суттєво збільшити об’єми експорту зерна в держави Африки, Азії та Європи, а також запобігти утворенню черг на перевірках.