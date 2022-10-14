14.10.2022 14:05 Віталій Хінєвіч

Харківські митці виступили в ПАРЄ (фото)

12 жовтня під час осінньої сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи відбувся офіційний культурний захід на підтримку України. Його організували українська делегація на чолі з народною депутаткою України Марією Мезенцевою та Центр для Майбутнього Європи Centre for Future Europe Inc.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що митці Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка / Схід ОПЕРА виступили в ПАРЄ.

Крім того, в Камерному вестибюлі Страсбурзького палацу ПАРЄ Симфонічний оркестр Схід Опера під управлінням заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Морозова та солісти Схід Опера Ігор Бондаренко, Олеся Мішаріна і заслужена артистка України Олена Ширяєва виконали великий концерт, який складався з творів українських та європейських композиторів. В концерті звучали твори Б. Лятошинського, М. Скорика, Й.С. Баха, Л. Бетховена, Й. Брамса, А. Вівальді, П. Масканьї, Дж. Каччіні, К. Сен-Санса, А. Дворжака, Е. Моріконе, Дж. Ласта.

Подія унікальна тим, що на ньому було поєднано живе динамічне мистецтво та музика в присутності всесвітньо відомого художника. Головна місія заходу – ще раз нагадати європарламентарям про важливість миру та протистоянню російській агресії.

Крім цього зазначається, що португальський художник Педро Андраде Нуньєс створює вже другу картину у рамках програми «Надія для України», присвяченій подіям в Україні. Картина створюється разом з музикантами та солістами Схід Опера, які під час творіння майстром картини виконують класичну музику європейських та українських композиторів.

Захід у ПАРЄ є частиною ширшої програми Центра Європи Майбутнього, яка розпочалася в Братиславі (Словаччина) 23 серпня в День Харкова під час святкових заходів до Дня Незалежності України. Програма розроблена для надання фінансування, підвищення міжнародної свідомості та відновлення культури в Україні.

Згодом твори, створені в межах проєкту «Надія для України», будуть виставлені на аукціоні в Лондонському аукціонному домі як єдине портфоліо, на користь України в рамках діяльності проєкту Центра Європи Майбутнього «Create Ukraine».