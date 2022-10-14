    
Главная Новини Харкова Суспільство Українцям, які втратили документи, спростили процедуру перетину державного кордону
14.10.2022  13:40   Віталій Хінєвіч

Українцям, які втратили документи, спростили процедуру перетину державного кордону

У ряді країн розширять повноваження консульств України з метою пришвидшення видачі тимчасового посвідчення особи на повернення в Україну.

кордон
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Повідомляється, що 13 жовтня під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань захисту прав громадян, які потребують допомоги у поверненні в Україну. 
 
Основна проблема, яка обговорювалась – виїзд українців з ТОТ на контрольовану територію України, в тому числі, через треті країни, які втратили документи. 
 
Як було зауважено на засіданні, згідно з Постановою №57 та змінами у Порядку перетину кордону, громадяни України до 18 років пропускаються на територію нашої держави за наявності свідоцтва про народження. 
 
При цьому, Державна прикордонна служба самостійно вносить дані про людину в базу. Громадяни, старше 18 років, які втратили свої документи, будуть також пропускатись за наявності свідоцтва про народження, ідентифікацію особи будуть проводити вже на території України.
 
Також членами робочої групи прийнято рішення розширити повноваження консульств України в Казахстані, Туреччині, Грузії, Естонії та Латвії з метою спрощення та пришвидшення порядку видачі тимчасового посвідчення особи на повернення в Україну.
 
 
Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  граница, правила
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.10 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 14 жовтня на західних пунктах пропуску 13.10 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 13 жовтня на західних пунктах пропуску 12.10 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 12 жовтня на західних пунктах пропуску
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 