14.10.2022 13:40 Віталій Хінєвіч

Українцям, які втратили документи, спростили процедуру перетину державного кордону

У ряді країн розширять повноваження консульств України з метою пришвидшення видачі тимчасового посвідчення особи на повернення в Україну.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що 13 жовтня під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань захисту прав громадян, які потребують допомоги у поверненні в Україну.

Основна проблема, яка обговорювалась – виїзд українців з ТОТ на контрольовану територію України, в тому числі, через треті країни, які втратили документи.

Як було зауважено на засіданні, згідно з Постановою №57 та змінами у Порядку перетину кордону, громадяни України до 18 років пропускаються на територію нашої держави за наявності свідоцтва про народження.

При цьому, Державна прикордонна служба самостійно вносить дані про людину в базу. Громадяни, старше 18 років, які втратили свої документи, будуть також пропускатись за наявності свідоцтва про народження, ідентифікацію особи будуть проводити вже на території України.

Також членами робочої групи прийнято рішення розширити повноваження консульств України в Казахстані, Туреччині, Грузії, Естонії та Латвії з метою спрощення та пришвидшення порядку видачі тимчасового посвідчення особи на повернення в Україну.